Balkan Şehitleri 109. yılında Edirne'de törenle anıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Edirne'de, "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarayiçi'nde oluşturulan kortej, Fatih Köprüsü'nden geçerek Balkan Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikte gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından askerler saygı atışı yaptı.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, şehitler için dua etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göktan Kahveci, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ve Şahit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çitfçi, anıta çelenk sundu.

Vali Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kahveci, Tetik, gaziler ve kurum müdürleri şehitliğe karanfil bıraktı.

Canalp, şehitlikte gazetecilerin sorusu üzerine, son 30 yıldır dünyada meydana gelen sıcak çatışmaların çoğunluğunun Türkiye'nin komşu coğrafyalarında meydana geldiğini söyledi.

Bir vatana, bağımsız bir devlete sahip olmanın ve vatan içerisinde bir millet olabilmenin önemine işaret eden Canalp, "Dolayısıyla bugün de nasıl ki zaferler bizleri gururlandırıyorsa bu şekilde mağlubiyetler (Balkan Savaşları) bizler için birer ders olmalıdır. Geçmişte yaşamış olduğumuz kötü durumları, olumsuzlukları bir kez daha yaşamamak için bugün belli bir milli şuuru, her zaman için canlı ve diri tutmamız gerekiyor." dedi.

Bugünkü etkinlikler ve anma merasimlerinin de milli şuuru tekrar canlı tutmaya vesile teşkil ettiğini dile getiren Canalp, "Bu vatanı bu devleti bu toprağın üzerinde olanlar sürdürüyor, ayakta tutuyor, ama bu vatanı bize verenler bu devleti verenler bu toprağın altındakilerdir, aziz şehitlerimizdir. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Allah cümlesine rahmet eylesin." diye konuştu.

Öte yandan Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda da Süleyman Demirel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "söz korosu" gösterisi sunuldu.