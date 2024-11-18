Balkan Savaşları'na katılan 87. Alay Trabzon Gönüllüler Taburu anıldı

Balkan Savaşları sırasında 87. Alay içinde yer alan 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu, düzenlenen programla anıldı.

Kalepark'ta düzenlenen "Gidip de Dönmeyenler" programında konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Balkan Harbi'ne giden 87. alaydakilerin geriye dönmeyi düşünmeyerek cepheye gittiklerini söyledi.

Yıldırım, şehitler sayesinde bu topraklarda özgürce yaşadıklarını vurgulayarak, "Bize düşen onların emanetine çok iyi şekilde sımsıkı sahip çıkmaktır. Birbirimize düşmeden, bizim sınırlarımızın dışında da neler olup bittiğini çok iyi tahlil ederek bugünleri değerlendirmek ve o şekliyle birbirimize kenetlenmek mecburiyetimiz var. O zamanki savaşlar bitti ama düşmanların düşmanlığı bitmedi. Bugün de aynı şekilde bizleri bu topraklardan kovabilmek için bakıyorlar. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise uzun yılların ardından Trabzon'a geldiğini belirterek, "Çok güzel gelişmeler olduğunu gördük, görüyoruz. Bu da bizim için büyük memnuniyet vesilesi, emeği geçen herkesi buradan şükran ve saygıyla anıyorum. Aramızdan ayrılanlar varsa da minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihi bilmek gerektiğine dikkati çeken Akar, "Gençlerimize aktarmak mecburiyetindeyiz. Tarihimizde çok şanlı sayfalar var, çok üzüntülü sayfalar var. Tarihi okumak demek, tarihi incelemek demek herhangi bir şekilde düşmanlık konusu değildir. Tarihten maksat, atalarımızın, dedelerimizin başarılarından, o günkü çalışmalardan ilham almak, önümüze bakmak. O günkü hatalardan ibret almak. Tarihten maksat budur." diye konuştu.

Akar, anma programının düzenlenmesinin çok değerli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda bugünkü çalışma da son derece değerli. Bazı büyük düşünürlerimizin ifade ettiği gibi herhangi bir şekilde bir milleti tarihinden sıyırırsanız, tarihle alakasını keserseniz geriye bir tek sürü kalır. Tarihi bilmek, tarihle birlikte hemhal olmak mecburiyetimiz var. Bizim terbiyemizin, ahlakımızın gereği hak, hukuk davası olduğunda, vatan imdadına koşmak gerektiğinde sağına soluna bakmadan, kimseden medet ummadan, 'Ben varım.' diye ortaya atılan bir milletin evlatlarıyız bizler. Dolayısıyla bu gönüllülerin hiçbiri sağına soluna bakmadan, görev kime ait diye düşünmeden bu görevin gerekli olduğunu düşünerek, inanarak bu göreve başlamışlardır ve biraz önce anlatılanın anlaşılacağı üzere de gayet güzel görevlerini yapmışlardır ve şehadet rütbesine erişmişlerdir. Onlara, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"Türkiye büyük ve güçlü bir ülke"

Türkiye'nin bir ordu millet olduğunun altını çizen Akar, "Bugün de herhangi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuz ve ordumuzun dışında, ordu millet dediğimiz 85 milyon vatandaşımız gerekli olduğu zaman gözünü kırpmadan vatan müdafaasında görev alacaktır, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bazı ufak tefek değişikler olmasıyla beraber bu ruh hala devam ediyor." dedi.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye idealleri doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, bunu görelim. 2 bin 500 yıllık büyük bir tarihimiz, geçmişimiz var. Dolayısıyla biz bıkmadan, usanmadan, büyük ve güçlü Türkiye idealleri çerçevesinde Türkiye Yüzyılı'nda bunun içini dolduracağız. Bunun da temelinde çalışmak yatıyor. Çalışacağız, çalışacağız ve çalışacağız." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise anma programının dördüncüsünü düzenlemekten mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Mücadeleleriyle bu aziz vatan için büyük gayreti ortaya koyan gazilerimizle ve muhterem şehitlerimizin çok kıymetli aileleriyle beraber dedelerimizi anıyoruz. O dedeler ki bu toprakları tam bağımsız Türkiye uğruna canlarıyla beraber emanet eden dedelerimiz, şehitlerimiz. Bütün bu toprakların altı, üstünden çok daha kıymetli. Şehitlerimizle beraber inşallah ilelebet bu topraklar Türk yurdu olarak kalacak."

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan'ın da konuşma yaptığı programda, şehitler için dua edildi.

Program, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde, taburun yürüyüş yolu takip edilerek, Trabzon Limanı'nda şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.