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Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı

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Türkiye Kürek Federasyonu, Meriç Nehri'nde düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın açılışında büyük bir gurur yaşadığını belirtti. 8 ülkeden 300 sporcunun katıldığı şampiyona, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gerçekleşiyor.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yaptığı açıklamada Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururun yaşandığını belirtti.

Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei ise geçen hafta Türkiye Kürek Federasyonunun çok başarılı bir Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yaptığını belirterek Balkan Şampiyonasında başarının daha üst seviyelere çıkacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Alupei şampiyona bayrağını Ertürk'e teslim etti.

Balkan Kürek Şampiyonasına 8 ülkeden 300 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Avrupa Şampiyonası Meriç Nehri Türkiye edirne

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