Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Bulgaristan'da toplandı

30. Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurulu ve Konferansı, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurul'da Anadolu Ajansını (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş temsil etti.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov "Doğru Haber'>haber için hep birlikte" temasıyla düzenlenen Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, medyanın en önemli görevinin güvenilir haberleri gündeme getirmek olduğunu söyledi.

Karmaşık uluslararası ortamda güvenilir haber hazırlamanın, iletişim ve haberleşme kanallarını yöneten tüm kişi ve kuruluşlar için kilit önem taşıdığının altını çizen Pekanov, güçlü ve iyi bilgi sahibi olan toplumların güvenilir haber kaynaklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Balkanlar'da toplumları birleştiren unsurların ayıran unsurlardan daha çok olduğuna işaret eden Pekanov, birlikte olunduğunda önemli bir güç olunacağını belirtti.

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov da gücün birlikten doğacağını ifade etti.

İletişimin her alanda olduğu gibi turizmde de çok önemli olduğunu vurgulayan Dimitrov, "Habercilikte daha az sıfat kullanırsak, onlar daha gerçekçi olur. Çünkü haberler duyguları uyandırır. Duygular düşünceler yaratır. Düşünceler sözler yaratır, sözler faaliyetlere neden olur. Faaliyetler ise kilit önem taşırlar. Biz de burada haberleri nasıl sunacağımızı yeniden gözden geçiriyoruz." dedi.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, ABNA-SE Başkanı Kosova Haber Ajansı (KosovaPress) Genel Müdürü Skender Krasniqi ve BTA Genel Müdürü Kiril Valçhev de birer konuşma yaptı.

Genel Kurul'da ayrıca ABNA-SE yeni tüzüğü kabul edildi. KosovaPress'in 1 yıldır sürdürdüğü ABNA-SE Dönem Başkanlığı Atina-Makedonya (AMNA) Haber Ajansına devredildi.

Karadağ Haber Ajansının ABNA-SE'ye üyeliği oylanarak kabul edildi. ABNA-SE üyeleri arasında iş birliği ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Daha sonra "ABNA-SE'nin Geleceği" paneline geçildi.

Panelde aralarında AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan'ın da olduğu haber ajansları temsilcileri konuşma yaptı.

AA tarafından tasarlanan ve ABNA-SE üyeleri arasında düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olan yeni ABNA-SE logosu etkinlik kapsamındaki basılı ve dijital mecralarda ilk kez resmen kullanıldı.

Özhan, Genel Kurulu değerlendirdi

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, AA'nın Balkan haber ajansları arasındaki önemini gelecek dönem başkanlığına oy birliğiyle seçilmesiyle bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Alınan kararı önemli bir gelişme olarak niteleyen Özhan, Balkan haber ajanslarına AA'nın sahip olduğu global tecrübe ve habercilik birikimiyle katkıda bulunmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

AA olarak Balkan haber ajanslarının alt yapısını geliştirme noktasında katkılar sunmayı planladıklarını vurgulayan Özhan, "AA olarak Türkiye'nin başkanlığında da yine üye ajansların habercilik açısından geliştirilmesi, daha iyi noktaya getirilmesi bakımından da çaba harcayacağız. Bu bizim için mutluluk verici. Çünkü bölgede, Balkan ülkelerini ilgilendiren coğrafyada haber açısından zengin bir ortam mevcut. Biz de AA olarak özellikle Balkanlar'da, Balkanlar'ın tüm ülkelerinde muhabirleriyle geniş bir haber ağına sahibiz." diye konuştu.

Balkanlar'da da AA'nın etkin olduğunun altını çizen Özhan, AA'nın 13 yayın dili arasında Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Hırvatça olduğunu anımsattı.

AA'nın hem bir Balkan hem de küresel bir haber ajansı olduğuna vurgu yapan Özhan, "Bu ikisinin birleşimini birliğe üye ülke ajanslarının faydasına sunmak onların daha iyi bir noktaya birlikte kavuşmasını hedefliyoruz. AA olarak bizim için son derece verimli bir toplantı oldu." dedi.