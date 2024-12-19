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Balkan Gençlik Okulu 2024 Sertifika Töreni Tiran'da Gerçekleşti

Balkan Gençlik Okulu 2024 Sertifika Töreni Tiran'da Gerçekleşti
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Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu 2024 programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi. Törende Türkiye-Arnavutluk ilişkileri vurgulandı.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu 2024" programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları törenle verildi.

TÜMED tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle yapılan "Balkan Gençlik Okulu 2024" programının sertifika töreni başkent Tiran'da yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, TÜMED Başkanı Egert Haxhiu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, çeşitli kuruluşların temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Atay, yaz aylarında gerçekleştirilen programın amacının Türkiye'ye sevgi duyan gençlerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirmesi olduğunu belirterek, öğrencilere Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Program kapsamında Türkiye gezisi de düzenlendiğini kaydeden Atay, Arnavutluk'un değişim içerisinde olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinin çok iyi gittiğini aktardı.

"Türkiye her zaman Arnavutluk'un yanında olmaya devam edecek"

Türkiye ile Arnavutluk'un dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Atay, iki ülkenin çok eskiye dayanan kardeşlik hukuku olduğuna dikkati çekti.

Atay, "Tarihte hep el ele yürümüşüz. Akraba iki topluluk olarak el ele yürümeye devam edeceğiz. Kaderlerimiz de ortak, yani Türkiye yükseldikçe Arnavutluk yükseliyor, Arnavutluk yükseldikçe Türkiye yükseliyor. Bunlar hep doğal olgular, dolayısıyla bunu kimsenin değiştirmeye gücü de yetmez, zaten öyle bir çaba da yok. İyi günde, kötü günde Türkiye her zaman Arnavutluk'un yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haxhiu ise programın gençlerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Balkan coğrafyasında kardeşlik, dayanışma ve kültür paylaşımının en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Başta Büyükelçi Atay olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür eden Haxhiu, projenin farklı kültürleri ve genç zihinleri bir araya getirerek ortak bir gelecek için güçlü köprüler inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Haxhiu, "Gençlerimiz burada sadece bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmadılar, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirdiler. Bugün onların bu yolculuğunu taçlandırmak adına sertifikalarını takdim ederken emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada, 6 hafta süren "Balkan Gençlik Okulu 2024" programına, Arnavutluk'ta farklı bölümlerde eğitim gören onlarca üniversite öğrencisi katılmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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