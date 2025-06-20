Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın Kapanışı Yapıldı

Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın Kapanışı Yapıldı
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Ytb'nin desteğiyle düzenlenen 5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nda Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik politikaları ve bölgenin geleceği üzerine konuşmalar yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, gençlerin ve kadınların önemine vurgu yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen 5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın kapanış etkinliği, SETA Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik politikasının ülkelerin refah ve istikrarını desteklemek yönünde olduğunu belirtti.

Bölgenin refah ve istikrarı için yeni köprüler inşa etmede gençlerin ve kadınların rolünün önemine işaret eden Bozay, Balkanlar'da büyük oranda beyin göçü yaşandığını ifade ederek, "Hepimizin yeni proje ve politikalara önem vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Bozay, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde ve Türkiye'de gençlerin ve kadınların ülkelerinde kalması için fırsatların oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizerek, geleceğin dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarında istihdama ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş da etkinlik kapsamında Balkan düşünce kuruluşlarından uzmanların ortak sorunlar üzerinde konuşma fırsatı ve alternatif politika geliştirme imkanı bulduklarını söyledi.

Gelecek işbirlikleri için de bu tarz toplantıların önemine değinen Yeşiltaş, toplantının ilkinin 2015'te Ankara'da, daha sonra 2016'da Priştine'de, 2022'de Ankara'da ve 2024'te Tamışvar'da yapıldığını anımsattı.

Yeşiltaş, bu yılki toplantıya Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Slovenya ve Türkiye'den 32 düşünce kuruluşundan uzmanların katıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
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