Balkan Barış Platformu'nun İlk Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun yarın İstanbul'da düzenlenecek ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın Dışişleri Bakanı, Arnavutluk'un ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Bakan Fidan'ın, gayriresmi istişare formatında tertiplenecek toplantıda, bölgesel sahiplenme ilkesine dayalı bir anlayışla hareket edilmesinin önemini vurgulaması, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, istikrarın korunması ve mevcut güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi konularında istişarelerde bulunması, ulaştırma koridorları başta olmak üzere bağlantısallık, enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projelerini ele alması öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca, Balkan Barış Platformu'nun, mevcut diğer platform ve girişimlere alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkati çekmesi, Türkiye'nin bölgesel barışa, diyaloğa ve ortak refaha katkı sağlayacak tüm yapıcı girişimlere öncelik verdiğini ifade etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin Balkanlar'daki çok taraflı angajmanı

Balkan Barış Platformu, Türkiye'nin yenilikçi diplomasi anlayışı çerçevesinde geliştirilmiş; bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Balkanlar'daki çok taraflı platform ve girişimlere öncülük etmeye ve aktif biçimde katılmaya önem veriyor.

Bu çerçevede, Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ile Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları hayata geçirildi.

Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Bölgesel İşbirliği Konseyi ve Bosna-Hersek'teki Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu gibi yapılar içinde düzenli olarak yer alıyor.

Türkiye ayrıca, Kosova'daki NATO Gücü KFOR ve Bosna-Hersek'teki EUFOR Althea Harekatı kapsamındaki mevcudiyetiyle, bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunuyor.