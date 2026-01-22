Balkan Barış Platformu'nun İkinci Toplantısı İstanbul'da Yapılacak

(ANKARA) - Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da yapılacak. Fidan toplantıda Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma yönündeki iradesini vurgulayacak.

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre toplantının Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenmesi bekleniyor. Fidan toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Fidan, toplantı ve ikili görüşmelerinde bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulayacak. Balkan Barış Platformu'nun, mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizecek. Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkati çekecek.

Toplantıda bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde iş birliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınması bekleniyor.