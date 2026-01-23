Haberler

Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun İkinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıya, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç katıldı. Toplantı öncesinde Bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor