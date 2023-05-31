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Balıköy'de aşırı yağışlar sele neden oldu

Balıköy'de aşırı yağışlar sele neden oldu

Güncel Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele neden oldu, derelerin taştığı belde de alt yapı zarar gördü. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kanalizasyon hatları da zarar gördü. Öte yandan yağışlar ekili alanlara zarar verdi. Can kaybının yaşanmadığı beldede Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve diğer yetkililer incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Balıköy beldesinde aşırı yağışlar sele neden oldu, derelerin taştığı belde de alt yapı zarar gördü. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kanalizasyon hatları da zarar gördü. Öte yandan yağışlar ekili alanlara zarar verdi. Can kaybının yaşanmadığı beldede Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve diğer yetkililer incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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