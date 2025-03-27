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Balıklıgöl'de Kadir Gecesi'nde Gazze için Dua

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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla toplanan binlerce kişi, Gazze halkı için dualar etti ve İsrail'in saldırılarını kınadı. Katılımcılar, teravih namazının ardından dualar okuyarak desteklerini gösterdi.

Balıklıgöl'de binlerce kişi Gazze halkı için dua etti

ŞANLIURFA - Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan binlerce kişi, Gazze için dualar etti, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa ve çevre illerden binlerce kişi Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Kılınan teravih namazının ardından sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan kalabalık, Gazze halkı için okunan dualara "amin" dedi, İsrail'in saldırılarını kınadı. Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Balıklıgöl'de balıklara yem attı, geç saatlere kadar yerleşkede aileleri ile zaman geçirerek dua etti.

Balıklıgöl'de Kadir Gecesi'nde Gazze için Dua
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel
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