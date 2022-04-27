Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu - Haberler

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Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü.

Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü. Ramazan Bayramı'na günler kala yaşanan ölümlerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa Balıklıgöl'de Ramazan Bayramı'na günler kala balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.

Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, "Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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