BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Arısoy, "İlk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda" dedi.

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi Bölümü'nde dün çıkan yangının ardından bugün çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden çalışmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, görevlilerden bilgi almak için hastaneye geldi. Hastane içerisindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Arısoy, "Teknik uzmanlarımızın vereceği karara bağlı ama ilk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Tabii yangın geçirmiş bir bina. Basit bir tadilat, onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"TAŞIYICI UNSURLARDA PROBLEM YOK"

Arısoy, "Teknik arkadaşlarımızın yaptığı incelemeden elde edilen sonuç şu. Duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda. Giriş katında da çalışıldı. Binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Tabii ki basit tadilat, tamirat yapılması gereken, bütün binada yapılması gerekiyor ama binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Çatının kapanması lazım. Geri kalanı da çok büyük bir iş olmadığı kanaatindeyiz ama biraz da bu tabii teknik uzmanlarımızın vereceği karara bağlı ama ilk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Tabii yangın geçirmiş bir bina. Basit bir tadilat, onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.