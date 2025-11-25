Haberler

Balıklı Rum Hastanesi'nde Usulsüz Reçete Skandalı: 6 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Balıklı Rum Hastanesi'nin Çocuk Psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında usulsüz reçete düzenlendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Üçü tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında yapıldığı öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkini hastanenin ve SGK'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken diğer 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "2017-2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli kişiler hakkında 21 Kasım 2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatları verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontrol, muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satılarak maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır" denildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sahte reçete' operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden A.E., N.D ve R.Ç.'nin tutuklanmasına karar verilirken, şüpheliler A.H., E.Ç. ve Y.E.'nin ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verildi.

