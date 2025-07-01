Balıkesirspor'un Eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkesirspor'un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu'nun cenazesi, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ailesi ve sevenleri katıldı.
Balıkesirspor Kulübü eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu'nun cenazesi defnedildi.
Kırmızı-beyazlı camiaya uzun yıllar hizmet eden 2 çocuk babası Kaygılaroğlu'nun cenazesi tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan merhum Metin Kaygılaroğlu'nun torunu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Merhum Kaygılaroğlu, 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arası Balıkesirspor Kulübü başkanlığını yapmıştı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel