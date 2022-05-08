Son dakika gündem: BALIKESİR - Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, "Bundan sonraki süreçte kalan maçları da en iyi şekilde oynayıp ondan sonraki hedefimize odaklanacağız." dedi.

Işık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, derbiyi kaybettikleri için taraftardan özür diledi ve üzgün olduklarını söyledi.

Genç oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade eden Işık, "Bölgenin önemli maçı olan derbiyi haftalar sonra da olsa kazanmak istiyorduk. En azından derbide futbolcularım ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Fakat bir türlü olmadı. 2-1'den sonra oyun biraz daha dönebilirdi, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu. Bu takımlara karşı içerde bu fırsatları yakalamak çok önemli. Zaman zaman içeriye attığımız genç arkadaşlarımızla bunları tamamlamaya çalıştık fakat şu bir gerçek ligin sonu mantalite olarak bitmiş bir takım. Biz elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız bu işin bilincindeler." diye konuştu.

Son 5 maç için göreve geldiğini hatırlatan Işık, kalan 2 maçı da en iyi şekilde değerlendirip sahadan kazanarak ayrılmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor cephesi

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de haftalar sonra kazanarak moral bulduklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte play-off'lara hazırlanacaklarını ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

"Son üç hafta kaybettik. Eksiklerimiz vardı, her maçın kendi hikayesi var. Bu maç bizim için play-off öncesi moral açısından önemli bir maçtı. Tekrar kazanarak moral bulmak istiyorduk, farklı kazandık. Mutluyuz ama mutluluğumuzu tam yaşayamadık. Santos'un ikinci yarıda adalesinden sıkıntı yaşadık o da bizi üzdü. Önemli olan tam kadro, moralli olarak taktiksel ve fiziksel olarak play-off maçlarına hazırlanmamız. Buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 20 günü iyi değerlendirip başarıya ulaşan bir Bandırmaspor'u izletmek için elimizden geleni yapacağız."