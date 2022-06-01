Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürüne ziyaret - Haberler

Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma DerneğiBaşkanı Muharrem İşbilir ve yönetim kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü olarak göreve başlayanAdil Şencan'ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri, Adil Şencan'a çiçek takdim etti veyeni görevindebaşarılar diledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 4'üncü Bölge MüdürüAdil Şencan ise ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve başta Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma DerneğiBaşkanı Muharrem İşbilir olmak üzere dernek üyelerine teşekkür etti.

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