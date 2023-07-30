Balıkesirli Jandarma Onbaşı Mesut Demir'in Şehit Edildiği Saldırının Emrini Veren Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Balıkesirli Jandarma Onbaşı Mesut Demir'in 2016 yılında şehit edildiği saldırının emrini veren ve gri kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehidin memleketi Sındırgı ilçesinde sevinçle karşılandı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Çok sevindik, çok mutlu olduk' diyerek şehidin ruhuna kasa kasa lokum dağıttı.

Balıkesirli Jandarma Onbaşı Mesut Demir'in 2016 yılında şehit edildiği saldırının emrini veren ve gri kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehidin memleketi Sındırgı ilçesinde sevinçle karşılandı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Çok sevindik, çok mutlu olduk" diyerek şehidin ruhuna kasa kasa lokum dağıttı.

18 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis'te yapılan hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Demir'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçerken, İçişleri Bakanlığı tarafından saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gri kategoride arananlar arasında bulunan Redur Siser kod adlı Güven Özcan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Haberin duyulmasının ardından şehidin memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dualar okundu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, ilçede şehidin ruhuna kasalarca lokum dağıtarak, "Bizim Dedeler köyünde Mesut kardeşimiz vardı, şehit düştü askerde. Onun katilini öldürmüşler" dedi. Haberi alan vatandaşlar şehidin ruhuna dualar okudu.

Başkan Yavaş, "Mesut Demir şehidimizin 7 yıl sonra intikamı alındı. O mayının döşenmesi emrini veren terörist jandarmamız tarafından etkisiz hale getirildi. Bizleri çok sevindirdi, bizleri çok mutlu etti. Biz de haberi alınca kasa kasa lokum aldık, vatandaşımıza dağıttık. Bu haber Sındırgı'mızda sevinç oluşturdu. Allah jandarmamızdan binlerce kez razı olsun" dedi.

Öte yandan Sındırgı Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilçedeki bir çocuk parkına Şehit Jandarma Mesut Demir Parkı adı verilmişti. - BALIKESİR