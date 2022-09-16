Balıkesirli gezgin arıcı zengin florası için "Edirneli" oldu

Türkiye'nin farklı noktalarında yaklaşık 35 yıl gezgin arıcılık yapan Hüseyin Sarıdere, zengin florası ve sezonda 2-3 kez bal sağımı yapma imkanı veren Edirne'ye yerleşti.

Uzun yıllar gezgin arıcılık yapan Balıkesirli 60 yaşındaki Sarıdere, çiçek ve karaçalı balı üretimi açısından arıcıların vazgeçilmez durağı Edirne'ye 2017'de yerleşme kararı aldı.

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde ormana ve meraya yakın 13 dönümlük arazi satın alan Sarıdere, önceleri ilkbahar ve yaz aylarında gezdirdiği arıları için sabit kovanlar oluşturdu.

Sarıdere, AA muhabirine, Edirne'nin bal üretimi açısından cazip bir yer olduğunu söyledi.

Arazisini çeşitli bitkiler ve meyve ağaçlarıyla donatan Sarıdere, "Önceden gezginci arıcıydım, 2017'den beri burada sabit arıcılık yapıyorum. Burayı cazip kılan şey bitki örtüsü ve orman zenginliği." dedi.

"Önceleri il il geziyorduk"

Sarıdere, bölgenin zengin florasının arıların beslenmesi için uygun olduğunu, bu sayede sezonun bereketli geçtiğini ifade etti.

Köye yerleştiğini ve sabit arıcılıkla para kazandığını belirten Sarıdere, şunları kaydetti:

"Burada hem yaz öncesinde bahar balı hem de daha sonra ayçiçeği balı oluyor. Arıyı gezdirmeden 2 kez ürün alabiliyorum. Fenni kovanlardan süzme bal alıyorum. Karakovan kütükler ve sepetli olanlardan da doğal bal alıyorum. 400'ün üzerinde kovanım var. Önceleri il il geziyorduk, şimdi sabit arıcılık yapıyorum. Bir oğlum var. Onu da yetiştirdim. Ona 400 kovan verdim, o arıları gezdiriyor. Henüz yaşı daha genç, gezgin arıcılık yapıyor."

Çocukluğundan beri arıların içinde olduğunu anlatan Sarıdere, "Alışkın oldukları için beni ısırmazlar, ısırsa da etkilemez. Arılar kokusundan bilir insanı. Yabancı insanı kokusundan tanır ve ısırır. Biz hep böyle koruma kıyafeti olmadan rahatça çalışıyoruz. Evimiz de burada, eşimle birlikte burada arılarımıza bakıyoruz." diye konuştu.

Sarıdere, bölgenin bitki ve ağaç çeşitliliğinin kaliteli ve verimli bal üretimi için uygun ortamı sağladığını vurguladı.

Köyde kurulan bal ormanının da faydalarını göreceklerini dile getiren Sarıdere, "Yan taraftaki bal ormanı bizim için velinimet oldu. Bal ormanı arılarıma 500 metre, en uzak yeri 1,5 kilometre. Arıların buradan beslenmesi iyi olacak. Ayağıma bal ormanı geldi. Buradan çeşitli ballar alacağım. Randıman yükselecek." dedi.

Kovan balının yanı sıra sepet ve kütükte bal üretimi yapan Sarıdere, kendi bal mumunu da üreterek doğal petekler hazırlıyor.