Balıkesirli çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya geldi

Balıkesir'de devlet desteğiyle kredi alarak büyükbaş hayvancılık işine giren 22 yaşındaki Seçkin Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Kahraman, çalıştığı firmadan ayrılarak kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu. 100 bin liralık krediyle 10 büyükbaş hayvan alan Kahraman, kısa sürede işlerini büyüterek kazancını artırdı.

Şu anda 30 büyükbaş hayvanından elde ettiği sütü satarak geçimini sürdüren ve işlerini ilerletip büyük bir işletme kurmayı hedefleyen Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya geldi.

Balıkesir'den dün sabah saatlerinde yola çıktığını belirten Kahraman, "Bir heyecanla yola çıktık, sonuna kadar da gideceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın elini öpeceğim." dedi.