Balıkesir ve Kokand belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkelerin devlet başkanlarının 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde "Yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi"ne ilişkin aldıkları karar kapsamında, Özbekistan'dan Kokand ile Balıkesir kardeş şehir oldu.

Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkelerin devlet başkanlarının 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde "Yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi"ne ilişkin aldıkları karar kapsamında, Özbekistan'dan Kokand ile Balıkesir kardeş şehir oldu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğince (TDBB) Türk dili ve lehçelerini konuşan şehirlerin, tarihi, coğrafi, kültürel ve kent yönetimiyle ilgili çalışmalar yapılması amacıyla Özbekistan'ın Kokand Belediye Başkanı Maruf Usmanov ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen programda, Yılmaz ve Usmanov, birbirilerine yöresel hediye takdiminde bulundu.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, protokol kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklarını söyledi.

Kokand ile ekonomik alanda işbirliği yapmayı planladıklarını belirten Yılmaz, "Aynı zamanda eğitimde, sağlıkta, gençlik ve spor ile kültürel mirasların korunması konusunda, çevre, enerji, altyapı, üstyapı, bilgi teknolojileri paylaşımında gerçek bir kardeş şehir olma protokolü imzalıyoruz." diye konuştu.

Usmanov da bugünün iki şehir için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İki devletin cumhurbaşkanlarının işbirliği bugün buraya yansıyor, ilişkilerimizi daha da kuvvetlendiriyor. Biz bu metni imzalarken her iki devlet başkanının öncelikle belirlemiş olduğu prosedüre uygun olarak hareket ediyoruz. Protokolümüzle gençlik, turizm, tarihi, kültürel, çevre ve birçok konudaki işbirliğimizi gelecek yıllara miras bırakacağımızı belirtmek isterim. Bugüne kadar 3 şehirle kardeş şehir protokolü imzaladık. Kokand, Birleşmiş Milletlerin belirlediği tarihi ve önemli şehirlerden biridir. Şehrimiz, kültü ve medeniyet anlamında Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden biridir. Buraya gelmeden önce Balıkesir'in gelişiminden haberimiz oldu ve bu sebeple buraya geldik. Bu kardeşlik projesiyle iki belediye başkanının dostluğunun pekişeceğini ümit ediyorum."

Kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Usmanov'a, Özbekistan Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı Bobur Bekmurodov, Nevai Belediye Başkanı Dilmurod Ergaşev, Tirmiz Belediye Başkanı Uktam Turaev, Kattakurgan Belediye Başkanı Gavhar Alimova, Davlatabad Belediye Başkanı Anvar Tajimirzaev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Danışmanı Şahuz Hakimov, Özbekistan Sayıştay Daire Başkanı Anvarjon Soliev, Yükseliş Ulusal Hareketi Başkan Yardımcısı Askar Mamathanov ve Koordinatörü Barnohon Niyazımbetova eşlik etti.