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Balıkesir ve Çanakkale'de Terör Propagandası Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

7 Aralık 2023 10:55 Son Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Balıkesir ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki bazı hesaplardan silahlı terör örgütleri DHKP/C, TKP/ML, THKP/C, THKO ve DEV-YOL propagandası yapıldığını belirledi. Ekipler, propaganda amaçlı, terör örgütlerini övücü ve sahiplenici içerikte paylaşımlarda bulunan, yorum yapan, eylemlerini meşru göstermeye çalışan 4 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Balıkesir'in Karesi ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.