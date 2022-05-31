Balıkesir Valisi Şıldak, BAÜN Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler

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Balıkesir Valisi Şıldak, BAÜN Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir Valisi Şıldak, BAÜN Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un eşlik ettiği Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen Operasyonu" başlıklı proje kapsamında kurulan merkez hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenmeye layık görülen projeyle kurulan laboratuvarların, yenilenebilir enerji konusunda Balıkesir'e ve öğrencilere büyük katkı sağlayacağına değinerek, projenin de hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Rektör Kuş da 480 üniversite mezununun, yenilenebilir enerji sistemleri eğitimi alacağı proje kapsamında yakın zamanda faaliyetlerin başlanacağını belirterek, Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Hasan Şıldak Balıkesir Güncel Haberler

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