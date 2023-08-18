Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Trabzon'dan Balıkesir'e atanan Vali İsmail Ustaoğlu, görevine başladı.

Valilik bahçesinde karşılanan Ustaoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'de toplumun tüm kesimleriyle hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Balıkesir'e hizmet etme sorumluluğunun farkında olduklarını belirten Ustaoğlu, "Bütün mesai arkadaşlarımızla insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışı temel felsefemiz olacaktır." dedi.

Ustaoğlu, toplumun tüm kesimlerinin yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Özellikle şehit aileleri, gaziler, dezavantajlı bireyler ve yaşlıların öncelikle yanlarında olduklarını hissettirecekleri kesimler olacağını vurgulayan Ustaoğlu, "Bizler tarım ve turizm şehri olan Balıkesir'i geleceğe ve daha ileri taşıma adına toplumumuzun tüm dinamikleriyle ortak yönetim anlayışını ön plana çıkaracak şekilde inşallah ülkemizin daha ileriye taşınması noktasında Cumhurbaşkanı'mızın bizlere göstermiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilimizde gerçekleştirme noktasında da çaba ve gayret içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir Valiliği görevini devraldığı Vali Hasan Şıldak'a hizmetleri için teşekkür etti.

Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şehre her çivi çakan ve bu şehrin her derdine derman olan kıymetli valilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler için buraya gelen basın mensuplarımız da toplumumuzun gören gözü, işiten kulağı anlayışını ön plana alacak şekilde inşallah onlarla bu şehri yönetmeye çalışacağız. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza da basınımız aracılığıyla selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. 'Allah yar ve yardımcımız olsun' diyoruz. Balıkesir ülkemizde en fazla şehit veren şehirlerimizden biri. Bu vesile ile de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de Rabbimizden sağlık ve sıhhat diliyor, herkese teşekkür ediyorum."