Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yardımlar depremzedelere gönderiliyor
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Balıkesir Valiliği koordinasyonunda "Bir göz ağlarken diğeri gülmez" ilkesiyle, yardım organizasyonundan sorumlu Vali Yardımcısı İrfan Demiröz'ün bizzat yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor.
Depremin olduğu ilk günden itibaren 6000 bin battaniye, 5000 bin su, 5000 ısıtıcı, bebek bezi, kavurma, zeytin, ısıtıcı, binlerce bere, atkı, çorap, muhtelif gıda ve giyimden oluşan toplam 63 yardım tırı afet bölgesine ulaştırıldı.
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