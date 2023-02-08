Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Depremin olduğu ilk günden itibaren 6000 bin battaniye, 5000 bin su, 5000 ısıtıcı, bebek bezi, kavurma, zeytin, ısıtıcı, binlerce bere, atkı, çorap, muhtelif gıda ve giyimden oluşan toplam 63 yardım tırı afet bölgesine ulaştırıldı.