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Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

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Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir valiliği koordinasyonunda "Bir göz ağlarken diğeri gülemez" ilkesiyle yardım Organizasyonundan sorumlu vali Yardımcısı İrfan Demiröz'ün bizzat yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde hissedilen 7.7'lik depremin ardından yaraların sarılması için tüm kurum ve kuruluşlar yardımlarını göndermeye devam ediyor.

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

58 YARDIM TIRI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİ

Depremin olduğu ilk günden itibaren 6000 bin battaniye, 5000 bin su, 5000 ısıtıcı, bebek bezi, kavurma, zeytin, ısıtıcı,binlerce bere atkı çorap ve muhtelif gıda ve giyimden oluşan 58 yardım tırını afet bölgesine ulaştırıldı.

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

"BİR GÖZ AĞLARKEN DİĞERİ GÜLEMEZ"

Afet bölgesinde yaraları sarmak için yola çıkan Balıkesir vali yardımcısı Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün, "Bir göz ağlarken diğeri gülemez" adı altında çalışmaları sürdürdükleri ifade edildi. Valilik , depremin olduğu ilk günden itibaren 6000 bin battaniye, 5000 bin su, 5000 ısıtıcı, bebek bezi, kavurma, zeytin, ısıtıcı, binlerce bere atkı çorap ve muhtelif gıda ve giyimden oluşan 58 yardım tırını afet bölgesine ulaştırıldı.

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

Balıkesir vali yardımcısı İrfan Demiröz'ün yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor

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