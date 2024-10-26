Balıkesir Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günü Düzenlendi
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte kulüpler tanıtıldı ve Türkoloji Kulübü, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle katılımcılara siyah kurdeleler dağıttı.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen öğrenci kulüpleri tanıtım günü gerçekleştirildi.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan ve kulüplerin danışman hocaları etkinlik boyunca kulüplerle ilgilendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkoloji Kulübü tarafından katılımcılara siyah kurdeleler verildi.
Etkinlik sonunda kulüpler yeni üyeleri için kayıt yaptı.