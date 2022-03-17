Balıkesir Üniversitesi'nde "Çanakkale menüsü" ikramı

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir Üniversitesi'nde personele ve öğrencilere öğle yemeğinde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bir parça ekmek ikram edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversiteye bağlı tüm yemekhanelerde personel ve öğrencilere yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü sunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Merkez Yemekhane'de gerçekleştirilen programa katıldı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Zaferi temalı fotoğraf sergisini gezdi.