Balıkesir Üniversitesi Gençleri Havran'da Kültürel Ziyaret Gerçekleştirdi
Balıkesir Üniversitesi Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, Havran ilçesinde kültürel bir gezi düzenleyerek tarihi mekânları ziyaret etti ve mandalina bahçesinde tarım işçileri ile birlikte hasat yaptı.
Balıkesir Üniversitesi Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, Havran ilçesine kültür ziyareti gerçekleştirdi.
İlçe belediyesinin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın (Kocaseyit) kabri ve anıt müzesini ziyaret etti.
Gençler, daha sonra Havran Kent Müzesini, Terzizade Konağı Atatürk Evi'ni ve tarihi sokakları gezdi.
Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, ilçede hasadı devam eden coğrafi işarete sahip mandalina bahçesine giderek tarım işçileri ile birlikte mandalina topladı.
Konuklarını belediye hizmet binasında ağırlayan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Üniversitesi Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.