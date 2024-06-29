Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.