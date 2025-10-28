Balıkesir Sındırgı'daki Camilerde Deprem Sonrası Hasar Yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan incelemelerde, ilçedeki tescilli vakıf eseri üç camide herhangi bir yeni yıkım veya hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6,1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Sındırgı'da tescilli vakıf eseri camilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, 10 Ağustos'ta yaşanan depremde hasar alması nedeniyle ibadete kapatılan Sındırgı Şerif Paşa Camisi'nde 6,1 büyüklüğündeki depremde yeni bir yıkım ve hasar meydana gelmedi.

Sındırgı Yakup Bey Camisi de 10 Ağustos'taki depremde minaresinin hasar görmesi sonucu ibadete kapatıldı. Dün akşamki depremde camide yıkım oluşmadığı tespit edildi.

İbadete açık durumda olan ve 10 Ağustos'taki depremde hasar gören minaresinin sökümü gerçekleştirilen Sındırgı Rızaiye Camisi'nin de hasar durumunda değişiklik ve yıkım bulunmadığı saptandı.