Balıkesir Sındırgı'da Tarım Arazisinde Yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 100 personel ile müdahale ediliyor.