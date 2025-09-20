Haberler

Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.