Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
