Balıkesir Sındırgı'da İki Deprem: Olumsuzluk Yok

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 dakika arayla meydana gelen 3.7 ve 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. AFAD verilerine göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.07'de 3.7 ve 03.17'de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İlk deprem zeminden 7 kilometre, 10 dakika sonra meydana gelen ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi. İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

