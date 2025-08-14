Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında yürütülen çalışmalara tüm kurumlar işbirliğiyle katılıyor.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile beraberindeki heyet, depremden etkilenen 14 mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

AFAD verilerine göre sahada 280 ekip ve 560 personel görev yapıyor. Bölgeye gönderilen 150 yaşam konteynerinden 77'si ilk iki günde teslim edildi. Nakdi barınma desteği talep eden 200 ailenin ödemeleri yapıldı.

AFAD Başkanı Pehlivan, "Amacımız, vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenli yaşam alanlarına kavuşması." dedi.

Vali Ustaoğlu ise yaralar sarılana kadar bölgede olmayı sürdüreceklerini bildirdi.