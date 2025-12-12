Haberler

Sındırgı'nın kırsal mahallelerinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremler sonrası Alacaatlı Mahallesi'nde kötü etkilenen vatandaşlar için 40 konut yapımına başlandı. Vali İsmail Ustaoğlu, devletin desteklerini ve inşaat sürecinin hızını vurguladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından kırsal mahallelerde inşasına başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kırsal Alacaatlı Mahallesi'nde evleri zarar gören vatandaşlar için 40 konut yapımı kararlaştırıldı.

İlçe merkezinde inşası süren TOKİ konutlarının yanı sıra Alacaatlı'da yapımına başlanan köy tipi evlerde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, depremin ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara destek verdiğini söyledi.

İlçede 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması ve vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybetmeden konut yapımına başlandığını vurgulayan Ustaoğlu, "Alacaatlı Mahallesi'nde de depremden etkilenen 40 vatandaşımız vardı. Depremden 38 gün sonra burada evlerin temelini atarak inşaat sürecini başlattık." dedi.

Ustaoğlu, 40 konuttan 38'inin yapımının devam ettiğini, 2 konutun yapımına da kısa süre sonra başlanacağını belirterek, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada yaraların sarılması için gece gündüz demeden mücadele veriyor." diye konuştu.

"Allah'ım devletimize zeval vermesin"

Alacaatlı Mahalle Muhtarı Nail Yılmaz da mahallelerinin iki depremden de ciddi zarar gördüğünü vurgulayarak, "Devletimiz ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla yanımızda. Kısa sürede deprem konutlarının yapımına başlandı ve çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ım devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Seyit Erten de evlerinin ilk depremde hasar görerek yıkıldığını söyledi.

Evlerin teslimi için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Erten, depremden sonra ailece konteynerde yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle halkından Hakan Ordu da depremin ardından kendilerine konteyner veren ve evlerin yapımına başlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
