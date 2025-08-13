Balıkesir Sındırgı'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Bakan Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da yapılan hasar tespit çalışmalarında 426 binanın ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtti. Toplamda 14 bin 875 bina incelendi.

ÇEVRE ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da yapılan hasar tespit çalışmalarında, 426 binada 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar; 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

