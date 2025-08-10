Balıkesir Sındırgı'da Artçı Sarsıntılar: 6,1 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.