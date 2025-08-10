Balıkesir Sındırgı'da Artçı Sarsıntılar: 6,1 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremler farklı derinliklerde kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.