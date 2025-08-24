Balıkesir Sındırgı'da Ardışık Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. AFAD tarafından sağlanan bilgilere göre, depremler sırasıyla saat 22.00 ve 22.14'te gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da, saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

