Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Artçı Sarsıntılar ve Yıkım Anı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle boşaltılan bir bina çöktü ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle daha önce boşaltılan 2 katlı binanın bir kısmının yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da geceden bu yana artçı sarsıntılar sürüyor.

En büyüğü 4,8 olan çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle, ilçede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Camikebir Mahallesi Akhisar Caddesi'nde ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı binanın bir kısmının yıkıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, binadan beton parçalarının düşmesinin ardından çökmesi ve oluşan toz bulutu yer alıyor.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
