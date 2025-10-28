Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Binalar Yıkıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve hasar gören yapılar dron ile görüntülendi. Depremde 22 kişi yaralandı, bazı okullar tatil edildi ve vatandaşlar çadırlarda kaldı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile görüntülendi.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı. Bu bölgelerde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Bu depremin ardından bölgede en büyük 4.4 olan çok sayıda sarsıntı oldu.

VALİ USTAOĞLU: 3 BOŞ BİNA İLE 2 KATLI DÜKKAN YIKILDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı'nın 75 mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybı olmadığını söylemek istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, o konuda sıkıntımız yok. Daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 binamız yıkıldı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Diğer yandan Sındırgı merkezimizde 2 katlı dükkan yıkıldı. Orada da can kaybımız yok" dedi.

22 KİŞİ YARALANDI

Depremde 22 kişinin yaralandığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. 18 vatandaşımızdan o panikle balkondan atlayanlar var, ufak tefek yaralanmalar var" diye konuştu.

MANİSA'DA BİR EVDE KISMI ÇÖKME

Ayrıca deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde müstakil bir evin bir bölümü de yıkıldı. Olayda yaralanan olmadı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurum yetkilileri, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında Kriz Merkezi'nde toplandı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Özkan, bazı ev ve metruk binalarda kısmi çatlak ve çökmelerin meydana geldiğini ifade etti. Vali Özkan, deprem sırasında kaçmak isterken bazı vatandaşların etkilendiğini ve hastanelere başvurduğunu da belirtti.

BALIKESİR VE MANİSA'NIN BAZI İLÇELERİNDEN OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi. Öte yandan deprem nedeniyle Manisa'nın Akhisar, Soma, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi.

YAĞMUR BAŞLADI, VATANDAŞLAR ÇADIRLARIN ALTINA SIĞINDI

Sındırgı'da deprem toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na belediye tarafından çadırlar kuruldu. Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen Sındırgılılar, gece yarısı başlayan yağmur nedeniyle geceyi çadırlarda geçirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREMZEDELERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından Sındırga'ya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Bakan Yerlikaya'ya eşlik etti. Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Öte yandan depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
