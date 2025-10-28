Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Yoğun Üzüntü ve Zarar

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkılan binalar görüntülendi.

AFAD'ın açıklamasına göre, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bölgede 3'ün üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgılılar soğuk hava yağmur altında olmalarına karşın gece boyunca evlerine dönmedi. Kimi vatandaşlar camilere, okullara ve kamu binalarına sığınırken, kimileri de geceyi arabalarında veya kurdukları çadırlarda geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle doğrudan yaralanan kimsenin olmadığını belirten Memişoğlu, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu bildirdi.