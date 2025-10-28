Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Yoğun Üzüntü ve Zarar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yıkılan binalarla birlikte bölgede büyük endişeye yol açtı. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar, camilere ve okullara sığındı. Resmi açıklamalara göre 19 kişi yaralandı, ancak genel olarak sağlık durumu iyi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkılan binalar görüntülendi.

AFAD'ın açıklamasına göre, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bölgede 3'ün üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgılılar soğuk hava yağmur altında olmalarına karşın gece boyunca evlerine dönmedi. Kimi vatandaşlar camilere, okullara ve kamu binalarına sığınırken, kimileri de geceyi arabalarında veya kurdukları çadırlarda geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle doğrudan yaralanan kimsenin olmadığını belirten Memişoğlu, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.