Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Yıkım Dronla Görüntülendi
Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalar ve iş yerleri dronla görüntülendi. Ekipler hasar tespit çalışmaları yaparken, yerel halkın ihtiyaçları da karşılanıyor.
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi.
Sındırgı'da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı bina ile zemin katında bulunan iş yerindeki yıkımın boyutu, AA ekibince dronla görüntülendi.???????
Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel