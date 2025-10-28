Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem ve 26 Artçı Sarsıntı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.34 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlediği bilgilere göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 26 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.