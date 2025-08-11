Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar O Anları Anlattı

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar O Anları Anlattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, o anki korku dolu anlarını ve yaşadıkları zorlukları aktardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme kırsal mahallelerdeki evlerinde yakalanan vatandaşlar o anları anlattı.

Depreme Kozlu Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Hasan Demirtaş, AA muhabirine, deprem anında çok korktuğunu, evin içinde adeta toz bulutu oluştuğunu söyledi.

Sarsıntı nedeniyle yaşadıkları panikle evin kapısını bir türlü açamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Evin üst katındaki duvarlar göçmüş. Daha beterleri vardı. Buna şükür." dedi.

Kırsal Kızılgür Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Yaşar ise depremin zemini adeta beşik gibi sallandıklarını belirtti.

Sarsıntının uzun sürdüğünü anlatan Yaşar, "Korku nedeniyle eve uzun süre giremedik. Telefonum içeride kalmıştı. Bu yüzden kimseyi arayamadım. Daha sonra girdim aldım telefonumu. Telefon odanın ortalarına gelmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
