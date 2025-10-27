Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD ekipleri saha taramalarına başladı ve iletişimde herhangi bir kesinti olmadığı bildirildi.

'GELEN İHBARLAR TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

'EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

'BAKANLIK BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

BTK'DAN İLETİŞİM UYARISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.