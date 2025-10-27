Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

'GELEN İHBARLAR TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

'EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

'BAKANLIK BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

BTK'DAN İLETİŞİM UYARISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.