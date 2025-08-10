Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, çevre iller de dahil olmak üzere geniş bir alanda hissedildi ve Sındırgı'da bir binanın yıkıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
