Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybının yaşanmadığı, 26 kişinin hafif yaralanarak tedavilerinin ardından taburcu edildiği deprem nedeniyle dört bina yıkılmıştı. Yıkılan binalardan üçü, 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilip boşaltılmıştı. Bir bina ise çarşı merkezinde, dört bağımsız iş yerinin bulunduğu yapıydı.