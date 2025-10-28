Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Depremde can kaybı yaşanmazken, 26 kişi hafif yaralanarak taburcu edildi.

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybının yaşanmadığı, 26 kişinin hafif yaralanarak tedavilerinin ardından taburcu edildiği deprem nedeniyle dört bina yıkılmıştı. Yıkılan binalardan üçü, 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilip boşaltılmıştı. Bir bina ise çarşı merkezinde, dört bağımsız iş yerinin bulunduğu yapıydı.



