Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Ekipler Hasar Tespiti Yapıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.