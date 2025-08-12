Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 786 Artçı Sarsıntı
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı ise 17 olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel